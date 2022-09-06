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Город (Москва и область)     06.09.2022 10:58

На ВДНХ подготовили обширную программу к Дню города

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Теги:  ВДНХ  День города  праздники 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — К празднованию Дня города 10 и 11 сентября на ВДНХ подготовлена обширная программа для взрослых и детей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках праздничных мероприятий, посетителей главной выставки страны ожидают концерты, спектакли, лекции об истории Москвы, выступления воздушных акробатов и конное шоу, также пройдут различные экскурсии, выступления художников и аниматоров.

Более подробно о программе празднования Дня города на ВДНХ, а также о расписании праздничных мероприятий можно узнать на официальном сайте выставки.

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Теги: 
ВДНХ  День города  праздники 

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