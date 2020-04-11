11 апреля. Mossovetinfo.ru – На всех въездах в Москву начали дежурить наряды ГИБДД, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Наряды контролируют движение транспорта и уточняют у водителей причины въезда в Москву.
В пятницу, 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в Москве с 13 апреля системы цифровых пропусков. Также в Москве временно останавливаются стройки, на неделю прекращается или ограничивается работа большинства городских организаций, вводится временный запрет на оказание услуг каршеринга.
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