9 сентября. Mossovetinfo.ru – Четырехкратное превышение уровня сероводорода в воздухе было зафиксировано на востоке Москвы в ночь на 10 сентября, сообщается на официальном сайте Мосэкомониторинга.



Сообщается, что в 00:00 часов 10 сентября станция Мосэкомониторинга на улице Гурьянова зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 4,11 раза.



Кроме того, превышение ПДК по сероводороду зафиксировали станции в Марьино и Люблино.



Превышение ПДК по сероводороду до 18 раз не является опасным здоровья и доставляет только неудобства из-за неприятного запаха.