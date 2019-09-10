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Город (Москва и область)     10.09.2019 10:35

На востоке Москвы в ночь на 10 сентября зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода

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Теги:  Мосэкомониторинг  ПДК  сероводород  превышение 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Четырехкратное превышение уровня сероводорода в воздухе было зафиксировано на востоке Москвы в ночь на 10 сентября, сообщается на официальном сайте Мосэкомониторинга.

Сообщается, что в 00:00 часов 10 сентября станция Мосэкомониторинга на улице Гурьянова зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 4,11 раза.

Кроме того, превышение ПДК по сероводороду зафиксировали станции в Марьино и Люблино.

Превышение ПДК по сероводороду до 18 раз не является опасным здоровья и доставляет только неудобства из-за неприятного запаха.


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Карта места

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Теги: 
Мосэкомониторинг  ПДК  сероводород  превышение 

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