29 июня. Mossovetinfo.ru – На время ремонта поликлиники в районе Соколиная Гора, жители района, имеющие резидентные разрешения по-прежнему смогут бесплатно оставлять автомобили на участках двух улиц возле поликлиники, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Бесплатно оставлять автомобили можно будет на участках улиц Зверинецкая и Мироновская возле поликлиники №52.



Кроме того, с 29 июня бесплатной для всех автомобилистов будет парковка на участке набережной Тараса Шевченко (возле клинико-диагностического центра №4), на Осеннем бульваре возле поликлиники №130 (филиал №1) и в проектируемом проезде №2185 возле поликлиники №130 (филиал №3).