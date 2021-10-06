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Город (Москва и область)     06.10.2021 14:11

На юге Москвы построят новую трамвайную линию

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Теги:  строительство  планировка  трамвай  маршруты  общественный транспорт 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Разработан проект новой трамвайной линии от Чертановской улицы до станции Покровское МЦД-2, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на пресс-службу Генплана Москвы.

Протяженность новой линии составит 3 километра, она пройдет через районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлёво Западное и Зюзино. На линии будет расположено 15 остановок.

Помимо самой линии будет построено новое трамвайное депо, которое позволит обеспечить развитие трамвайного сообщения на юге Москвы. Кроме того, в ходе строительства по маршруту движения будут обустроены регулируемые пешеходные переходы, а ряд улиц, по которым будет проходить новый маршрут, будет реконструирована.

Новый маршрут позволит быстрее добираться до станции «Пражская» Серпуховско-тимирязевской линии и станции Покровская МЦД-2. Кроме того, планируется, что с открытием нового маршрута загруженность дорог в прилегающих районах снизится на 10-15%.

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Карта места

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Теги: 
строительство  планировка  трамвай  маршруты  общественный транспорт 

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