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Город (Москва и область)     10.04.2019 08:27

На юго-востоке Москвы сняты ограничения для движения транспорта

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Теги:  ЦОДД  ограничение движения 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – На юго-востоке Москвы сняты все ограничения для движения транспорта, схема движения восстановлена, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Изменения схемы движения и ограничения для движения транспорта были введены с 6 апреля в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Пролетарская». Для пассажиров были запущены компенсационные автобусные маршруты, для которых был организован ряд временных выделенных полос. В связи с этим в прилегающих к закрытым станциям районах была изменена схема движения: ряд улиц и съездов был закрыт.

Первоначально участок метро планировалось закрыть до 11 апреля, однако все работы были выполнены раньше и метро начало работу в обычном режиме в 14:00 во вторник, 9 апреля. В связи с этим на день раньше были сняты все ограничения для транспорта и восстановлена схема движения.


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Теги: 
ЦОДД  ограничение движения 

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