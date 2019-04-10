10 апреля. Mossovetinfo.ru – На юго-востоке Москвы сняты все ограничения для движения транспорта, схема движения восстановлена, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Изменения схемы движения и ограничения для движения транспорта были введены с 6 апреля в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро от станции «Котельники» до станции «Пролетарская». Для пассажиров были запущены компенсационные автобусные маршруты, для которых был организован ряд временных выделенных полос. В связи с этим в прилегающих к закрытым станциям районах была изменена схема движения: ряд улиц и съездов был закрыт.
Первоначально участок метро планировалось закрыть до 11 апреля, однако все работы были выполнены раньше и метро начало работу в обычном режиме в 14:00 во вторник, 9 апреля. В связи с этим на день раньше были сняты все ограничения для транспорта и восстановлена схема движения.
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