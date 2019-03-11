11 марта. Mossovetinfo.ru – На Гродненской улице начался снос пятиэтажного дома, расселенного в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Жители дома получили новые квартиры с отделкой комфорт-класса в том же районе Можайский.



После завершения сноса участок будет передан для строительства в рамках программы реновации. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время начнется снос соседней пятиэтажки, которая также попала в программу реновации.