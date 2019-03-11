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Город (Москва и область)     11.03.2019 13:34

На западе Москвы начался снос пятиэтажки по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация  программа реновации 

11 марта. Mossovetinfo.ru – На Гродненской улице начался снос пятиэтажного дома, расселенного в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Жители дома получили новые квартиры с отделкой комфорт-класса в том же районе Можайский.

После завершения сноса участок будет передан для строительства в рамках программы реновации. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время начнется снос соседней пятиэтажки, которая также попала в программу реновации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация  программа реновации 

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