Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.03.2019 11:32

На западе Москвы начался снос пятиэтажки, расселенной по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации 

27 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начался снос пятиэтажки на улице Гродненская, расселенной в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Жители расселенной пятиэтажки получили новые квартиры в новостройке на улице Гжатская, расположенной в том же районе.

После сноса освободившийся участок будет передан под строительство нового дома в рамках программы реновации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

12:21 Другое Названы самые популярные седаны в России по итогам 2018 года

11:32 Город (Москва и область) На западе Москвы начался снос пятиэтажки, расселенной по программе реновации

11:23 Город (Москва и область) Бесплатные онлайн-экскурсии с актерами и режиссерами запустят в Москве к году театра

10:53 Город (Москва и область) Жилой комплекс построят на юге Москвы в рамках программы реновации

10:08 Происшествия Около 300 человек эвакуировано из школы на юго-западе Москвы из-за сообщения о бомбе

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru