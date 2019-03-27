27 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начался снос пятиэтажки на улице Гродненская, расселенной в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.
Жители расселенной пятиэтажки получили новые квартиры в новостройке на улице Гжатская, расположенной в том же районе.
После сноса освободившийся участок будет передан под строительство нового дома в рамках программы реновации.
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