27 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начался снос пятиэтажки на улице Гродненская, расселенной в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.



Жители расселенной пятиэтажки получили новые квартиры в новостройке на улице Гжатская, расположенной в том же районе.



После сноса освободившийся участок будет передан под строительство нового дома в рамках программы реновации.