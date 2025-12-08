 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     10.12.2025 07:19

Набор участников на новогодний кулинарный турнир объявило «Московское долголетие»

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  «Московское долголетие»  турнир  кулинария  конкурс 

10 декабря — Mossovetinfo.ru — «Московское долголетие» объявило набор участников на новогодний кулинарный турнир, для этого необходимо направить организаторам свой лучший рецепт с фотографией готового блюда, - сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

В состязании встретятся две команды: участники проекта и студенты-повара из городских колледжей. Они посоревнуются в создании лучших полезных праздничных блюд.

Принять участие в команде «Московское долголетие» могут все любители кулинарии старше 55 лет. Попасть в команду «Московского долголетия» могут все любители кулинарии старше 55 лет. Для этого до 15 декабря необходимо направить на конкурс рецепт новогоднего блюда, которое будет одновременно вкусным и полезным, а также приложить фотографию, на которой нужно запечатлеть себя с готовым угощением.

Участникам турнира предстоит показать, что праздничная еда может быть здоровой, полезной и современной и при этом нравиться всем вне зависимости от возраста. Состязания позволят разным поколениям обменяться кулинарными секретами и почувствовать атмосферу совместного торжества.

Итоги отбора будут опубликованы 22 декабря, а финальный поединок состоится 26 декабря в центре московского долголетия.

Московские власти напоминают, что для горожан старшего возраста, которые любят готовить, в центрах московского долголетия работают кулинарные клубы. Здесь есть все для творчества: оборудованные кухни и необходимая техника.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
«Московское долголетие»  турнир  кулинария  конкурс 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:19 Город (Москва и область) Набор участников на новогодний кулинарный турнир объявило «Московское долголетие»

17:12 Мнения Пришло время провести президентские выборы на Украине, - Трамп

12:14 Происшествия В Китае казнили топ-менеджера государственной инвестиционной компании

09:56 Город (Москва и область) Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК – Собянин

18:43 В России Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru