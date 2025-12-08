Набор участников на новогодний кулинарный турнир объявило «Московское долголетие»

10 декабря — Mossovetinfo.ru — «Московское долголетие» объявило набор участников на новогодний кулинарный турнир, для этого необходимо направить организаторам свой лучший рецепт с фотографией готового блюда, - сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.



В состязании встретятся две команды: участники проекта и студенты-повара из городских колледжей. Они посоревнуются в создании лучших полезных праздничных блюд.



Принять участие в команде «Московское долголетие» могут все любители кулинарии старше 55 лет. Попасть в команду «Московского долголетия» могут все любители кулинарии старше 55 лет. Для этого до 15 декабря необходимо направить на конкурс рецепт новогоднего блюда, которое будет одновременно вкусным и полезным, а также приложить фотографию, на которой нужно запечатлеть себя с готовым угощением.



Участникам турнира предстоит показать, что праздничная еда может быть здоровой, полезной и современной и при этом нравиться всем вне зависимости от возраста. Состязания позволят разным поколениям обменяться кулинарными секретами и почувствовать атмосферу совместного торжества.



Итоги отбора будут опубликованы 22 декабря, а финальный поединок состоится 26 декабря в центре московского долголетия.



Московские власти напоминают, что для горожан старшего возраста, которые любят готовить, в центрах московского долголетия работают кулинарные клубы. Здесь есть все для творчества: оборудованные кухни и необходимая техника.