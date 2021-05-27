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Город (Москва и область)
27.05.2021, 13:00
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных
27 мая. Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы приняли поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных. ...
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Город (Москва и область)
27.05.2021, 12:37
Начальником ГИБДД Москвы назначен генерал-майор Александр Быков
27 мая. Mossovetinfo.ru — Генерал-майор полиции Александр Быков указом президента России Владимира Путина назначен новым руководителем московского управления ГИБДД, сообщается на официальном сайте мос...
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Город (Москва и область)
27.05.2021, 11:38
В Москве в 2021 году запустят систему цифрового профиля водителя такси
27 мая. Mossovetinfo.ru — Систему цифрового профиля водителя такси запустят в Москве и Московской области в августе 2021 года, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы. В циф...