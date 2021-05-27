Начальником ГИБДД Москвы назначен генерал-майор Александр Быков

27 мая. Mossovetinfo.ru — Генерал-майор полиции Александр Быков указом президента России Владимира Путина назначен новым руководителем московского управления ГИБДД, сообщается на официальном сайте московской полиции.



Глава столичного управления МВД генерал-лейтенант Баранов представил Быкова руководящему составу московской полиции, вручил служебное удостоверение и поздравил с назначением.



Быков начал службу в органах МВД в 1995 году. Работал уполномоченным уголовного розыска. С 2001 года в ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ. Возглавлял Управление ДПС ГУОБДД МВД РФ, с февраля 2019 года - заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ.