27 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве отложили старт сезона фонтанов из-за пандемии коронавируса, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Традиционно фонтаны в Москве запускают в конце апреля. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить запуск городских фонтанов на неопределенный срок.



При этом все городские фонтаны подготовлены к открытию, проведена расконсервация, очистка, промывка, монтаж оборудования. Решение об открытии сезона фонтанов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.



На 26 апреля в Москве выявлено 42 480 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 3175 человек, умерли 404 человека.