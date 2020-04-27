27 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве отложили старт сезона фонтанов из-за пандемии коронавируса, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Традиционно фонтаны в Москве запускают в конце апреля. Однако из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить запуск городских фонтанов на неопределенный срок.
При этом все городские фонтаны подготовлены к открытию, проведена расконсервация, очистка, промывка, монтаж оборудования. Решение об открытии сезона фонтанов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.
На 26 апреля в Москве выявлено 42 480 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 3175 человек, умерли 404 человека.
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