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Город (Москва и область)     02.06.2021 08:13

Началось благоустройство острова Балчуг

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Теги:  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Началось комплексное благоустройство острова Балчуг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.  Работы пройдут на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, а также в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Кроме того, благоустроят Садовническую набережную, Садовническую улицу и два Раушских переулка.

В рамках благоустройства провода уберут под землю, реконструируют водосточную сеть, приведут в порядок тротуары, обновят покрытие проезжей части. Также будут установлены три новых остановки для общественного транспорта и 15 навигационных стел. При благоустройстве высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.

Работы планируется завершить к сентябрю.

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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

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