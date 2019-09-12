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Город (Москва и область)
12.09.2019, 11:09
Дом на 194 квартиры построят в Царицыне по программе реновации
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Дом с подземной парковкой по программе реновации жилья строится в московском районе Царицыно, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Двухсекци...
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Город (Москва и область)
12.09.2019, 10:40
Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
12 сентября. Mossovetinfo.ru – В Парке Победы на Поклонной горе стартовали работы по благоустройству в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил заммэра Москвы Петр...
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Город (Москва и область)
12.09.2019, 09:00
Время ожидания ответа диспетчера скорой помощи сократилось до 4 секунд
12 сентября. Mossovetinfo.ru – С 2012 года время ожидания ответа диспетчера скорой помощи по телефону 103 сократилось в Москве с 45 до 4 секунд, сообщается на портале mos.ru. После поступлени...