12 сентября. Mossovetinfo.ru – В Парке Победы на Поклонной горе стартовали работы по благоустройству в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в ходе работ будет максимально воссоздан облик оригинальной композиции и художественный образ парка.



Основные работы будут производится на центральной аллее, на «площади Стелы» и у Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 года. Зона проведения работ будет закрыта для посетителей.



В ходе работ будут обновлены инженерные коммуникации, архитектурно-художественная подсветка, дорожное покрытие, проведен ремонт парапетов и ступеней лестничных маршей.



Работы специально проводят в период межсезонья, когда снижается поток туристов. Завершить работы планируется в декабре.