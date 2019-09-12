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Город (Москва и область)     12.09.2019 10:40

Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе

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Теги:  Парк Победы  благоустройство 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – В Парке Победы на Поклонной горе стартовали работы по благоустройству в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в ходе работ будет максимально воссоздан облик оригинальной композиции и художественный образ парка.

Основные работы будут производится на центральной аллее, на «площади Стелы» и у Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 года. Зона проведения работ будет закрыта для посетителей.

В ходе работ будут обновлены инженерные коммуникации, архитектурно-художественная подсветка, дорожное покрытие, проведен ремонт парапетов и ступеней лестничных маршей.

Работы специально проводят в период межсезонья, когда снижается поток туристов. Завершить работы планируется в декабре.


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Карта места

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Теги: 
Парк Победы  благоустройство 

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