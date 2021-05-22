Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

22 мая. Mossovetinfo.ru - Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



В рамках благоустройства кабельные линии уберут в подземные коллекторы, появится новая ливневая канализация. Кроме того, будет установлено 13 новых остановок для общественного транспорта, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Обновят и освещение. Также планируется провести озеленение территории.



На время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Основные работы планируется завершить до конца лета.