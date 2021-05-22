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Город (Москва и область)     22.05.2021 12:07

Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

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Теги:  благоустройство 

22 мая. Mossovetinfo.ru - Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках благоустройства кабельные линии уберут в подземные коллекторы, появится новая ливневая канализация. Кроме того, будет установлено 13 новых остановок для общественного транспорта, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Обновят и освещение. Также планируется провести озеленение территории.

На время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Основные работы планируется завершить до конца лета.

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Карта места

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Теги: 
благоустройство 

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