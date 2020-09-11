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Город (Москва и область)     11.09.2020 08:29

Началось онлайн-голосование на довыборах в советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский

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Теги:  Марьино  Бабушкинский  муниципалитеты  выборы  электронное голосование  дистанционное голосование  голосование 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Началось электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский. Проголосовать электронно можно до 20:00 12 сентября. Проголосовать на участке жители двух районов смогут 13 сентября.

Из поданных 5227 заявлений для участия в ДЭГ одобрено 4853, что составляет 7% от общего числа избирателей . Как сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ, по состоянию на 08:20 11 сентября, выдано 327 бюллетеней, проголосовали 250 человек.

По итогам довыборов в двух районах будет избрано 4 муниципальных депутата вместо выбывших.

Обновлено: на 9:25 мск явка составила 25,1%. Выдано 1218 бюллетеней, проголосовали 1149 человек.

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Теги: 
Марьино  Бабушкинский  муниципалитеты  выборы  электронное голосование  дистанционное голосование  голосование 

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