6 июня. Mossovetinfo.ru – Началось расселение дома на Коровинском шоссе в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



Жильцам дома № 8, корпус 1 по Коровинскому шоссе предлагаются новые квартиры в нескольких новостройках, построенных на «стартовых» площадках программы реновации на Дмитровском шоссе и на Бескудниковском бульваре. Жителям вручены письма с предложениями равнозначных квартир, которые они могут осмотреть уже с сегодняшнего дня.



Ранее началось расселение по программе реновации соседнего дома - № 8, корпус 2 по Коровинскому шоссе. Из 80 семей, проживающих в этом доме, 45 уже дали согласие на переезд, 39 из них заключили договора с департаментом городского имущества.



В сообщении отмечается, что Бескудниковский район, лидирует в Москве по количеству обращений, об улучшении жилищных условий в рамках программы реновации. Участники программы имеют возможность докупить дополнительные квадратные метры со скидкой в 10% от размера доплаты. В Бескудниковоском районе такие обращения поступили от жителей 66 квартир, из них более 80% намерены использовать для покупки дополнительных квадратных метров собственные средства, остальные планируют воспользоваться ипотечными кредитами.