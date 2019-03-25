25 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве началось расселение двух домов на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.



Жителям расселяемых домов предлагают жилье с отделкой комфорт-класса в новостройках на улице Изюмская. За прошедшие выходные половина жильцов расселяемых домов уже осмотрела предлагаемое жилье.



Это уже не первое расселение домов в рамках программы реновации жилья в Юго-западном администартивном округе Москвы. В июле 2018 года началось расселение трех домов на Краснолиманской улице. На настоящий момент один дом уже полностью расселен и демонтирован по технологии «умного сноса». Еще два дома расселены более чем на 85%.