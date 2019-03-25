25 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве началось расселение двух домов на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Жителям расселяемых домов предлагают жилье с отделкой комфорт-класса в новостройках на улице Изюмская. За прошедшие выходные половина жильцов расселяемых домов уже осмотрела предлагаемое жилье.
Это уже не первое расселение домов в рамках программы реновации жилья в Юго-западном администартивном округе Москвы. В июле 2018 года началось расселение трех домов на Краснолиманской улице. На настоящий момент один дом уже полностью расселен и демонтирован по технологии «умного сноса». Еще два дома расселены более чем на 85%.
11:28 Город (Москва и область) В районе Марина Роща началась подготовка к строительству дома по программе реновации
11:08 Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направлено в суд
11:03 Город (Москва и область) В течение месяца на канатной дороге в Москве по понедельникам будут проходить учения МЧС
10:54 Город (Москва и область) Началось расселение двух домов по программе реновации на Варшавском шоссе
10:20 Город (Москва и область) В Москве начали мониторинг возможных зон подтопления при паводке
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта