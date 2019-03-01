1 марта. Mossovetinfo.ru – Еще один тоннель начали прокладывать на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Речь идет о левом тоннеле от «Хорошевской» до «Улицы Народного Ополчения». Строительство правого идет с начала года.
Собянин отметил, что пути пересекут Московское центральное кольцо, но на его работу это не повлияют.
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