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Город (Москва и область)     29.05.2021 10:50

Начинается реконструкция Симоновской набережной

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Теги:  набережные  реконструкция  строительство 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Начинается реконструкция Симоновской набережной. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, работы пройдут от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Первый этап реконструкции включает создание улично-дорожной сети на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточная. Работы планируется выполнить ща 10 месяцев.

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Карта места

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Теги: 
набережные  реконструкция  строительство 

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