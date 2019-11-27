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Город (Москва и область)     27.11.2019 13:47

Надземный переход через железнодорожные пути свяжет Бутырский и Беговой районы

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Теги:  строительство  железная дорога  переход 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Надземный переход через железнодорожные пути межу Белорусским и Савеловским вокзалами свяжет между собой Бутырский и Беговой районы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Новый переход будет построен в створе 5-й улицы Ямского поля. В настоящее время москвичи в этом месте переходят пути по дощатому настилу. Однако в связи с запуском маршрута Московских центральных диаметров «Одинцово – Лобня» интенсивность движения поездов на этом участке заметно выросла, поэтому переходить пути по настилу стало опасно. В связи с этим было принято решение построить надземный переход.

Новый переход позволит безопасно попадать с Бутырского вала на 5-ю улицу Ямского поля, улицу Правды и в Бумажный проезд. Для удобства маломобильных граждан переход будет оборудован двумя лифтами.


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Карта места

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Теги: 
строительство  железная дорога  переход 

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