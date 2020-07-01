1 июля. Mossovetinfo.ru – Население ТиНАО выросло в 2,5 раз в за восемь лет, следует из данных mos.ru. На данный момент население присоединенных к Москве в 2012 году территорий составляет 573,2 тысячи человек.



Официальное расширение административных границ Москвы за счёт территории Московской области было осуществлено 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.



На северо-востоке Новая Москва граничит со старой территорией города, на юго-западе — с Калужской областью, с остальных сторон — окружена Московской областью.