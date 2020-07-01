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Город (Москва и область)     01.07.2020 17:35

Население ТиНАО за 8 лет выросло в 2,5 раза

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Теги:  ТиНАО  новая Москва 

1 июля. Mossovetinfo.ru – Население ТиНАО выросло в 2,5 раз в за восемь лет, следует из данных mos.ru. На данный момент население присоединенных к Москве в 2012 году территорий составляет 573,2 тысячи человек.

Официальное расширение административных границ Москвы за счёт территории Московской области было осуществлено 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.

На северо-востоке Новая Москва граничит со старой территорией города, на юго-западе — с Калужской областью, с остальных сторон — окружена Московской областью.


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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  новая Москва 

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