1 июля. Mossovetinfo.ru – Население ТиНАО выросло в 2,5 раз в за восемь лет, следует из данных mos.ru. На данный момент население присоединенных к Москве в 2012 году территорий составляет 573,2 тысячи человек.
Официальное расширение административных границ Москвы за счёт территории Московской области было осуществлено 1 июля 2012 года, в результате чего площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза.
На северо-востоке Новая Москва граничит со старой территорией города, на юго-западе — с Калужской областью, с остальных сторон — окружена Московской областью.
17:50 Город (Москва и область) Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в Москве
17:35 Город (Москва и область) Население ТиНАО за 8 лет выросло в 2,5 раза
14:58 В России За поправки в Конституцию РФ проголосовали 72,29% избирателей - первые данные ЦИК
13:30 Город (Москва и область) МЧС: в Москве 1 июля ожидаются гроза и сильный ветер
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн