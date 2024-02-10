 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     13.02.2024 11:56

Наталья Сергунина: 400 бесплатных экскурсий организовано в честь Всемирного дня гида

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  экскурсии  День гида  Наталья Сергунина 

13 февраля — Mossovetinfo.ru — Жители и гости столицы с 17 по 19 февраля смогут посетить 400 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня гида, который ежегодно отмечается 21 февраля. Прогулки организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории», сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«В программу вошли экскурсии более чем по 170 знаковым местам столицы — театрам, библиотекам, музеям и другим учреждениям. Впервые к акции присоединились 14 новых площадок. В их числе — Киностудия имени Горького, театр “Геликон-опера” и Московский планетарий», — рассказала Наталья Сергунина.

Театр имени А.С. Пушкина приглашает москвичей и туристов на спектакль-променад по Тверскому району, а сотрудники «Геликон-оперы» проведут гостей за кулисы и познакомят с легендами старинного дома на Большой Никитской улице.

В Государственном музее спорта гиды расскажут о выдающихся спортсменах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также покажут редкие награды, призы, экипировку и другие раритеты.

Участники экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино узнают, кто придумал и сконструировал первые «3D-книжки» и как иллюстрации русских художников 1920–1930-х годов повлияли на развитие детской литературы в разных странах.

Также желающие смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям по парку «Фили», Замоскворечью, Таганке, Хамовникам и другим столичным районам и улицам.

А на прогулке «Дома с драконами в год Дракона» гиды предложат найти этих мифических существ на фасадах зданий в центре Москвы.

Подробнее познакомиться со списком экскурсий можно в туристическом сервисе Russpass.

В прошлом году в честь Всемирного дня гида в столице организовали больше 250 экскурсий. С 2020 года в акции «Московские истории» приняли участие свыше 34 тысяч детей и взрослых.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  экскурсии  День гида  Наталья Сергунина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:56 Город (Москва и область) Наталья Сергунина: 400 бесплатных экскурсий организовано в честь Всемирного дня гида

09:19 Мнения Володин: предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд - кощунство

09:15 В мире Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100

08:57 Город (Москва и область) Начался прием заявок на стажировку в Правительстве Москвы

11:27 Город (Москва и область) Фестиваль посвященный традиционному китайскому Новому году открылся в Москве

Актуальные материалы

19:02 В России Путин: 3,5 миллиона человек работает в оборонке, создано 520 тысяч новых рабочих мест

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru