Наталья Сергунина: 400 бесплатных экскурсий организовано в честь Всемирного дня гида

13 февраля — Mossovetinfo.ru — Жители и гости столицы с 17 по 19 февраля смогут посетить 400 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня гида, который ежегодно отмечается 21 февраля. Прогулки организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории», сообщила пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.



«В программу вошли экскурсии более чем по 170 знаковым местам столицы — театрам, библиотекам, музеям и другим учреждениям. Впервые к акции присоединились 14 новых площадок. В их числе — Киностудия имени Горького, театр “Геликон-опера” и Московский планетарий», — рассказала Наталья Сергунина.



Театр имени А.С. Пушкина приглашает москвичей и туристов на спектакль-променад по Тверскому району, а сотрудники «Геликон-оперы» проведут гостей за кулисы и познакомят с легендами старинного дома на Большой Никитской улице.



В Государственном музее спорта гиды расскажут о выдающихся спортсменах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также покажут редкие награды, призы, экипировку и другие раритеты.



Участники экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино узнают, кто придумал и сконструировал первые «3D-книжки» и как иллюстрации русских художников 1920–1930-х годов повлияли на развитие детской литературы в разных странах.



Также желающие смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям по парку «Фили», Замоскворечью, Таганке, Хамовникам и другим столичным районам и улицам.



А на прогулке «Дома с драконами в год Дракона» гиды предложат найти этих мифических существ на фасадах зданий в центре Москвы.



Подробнее познакомиться со списком экскурсий можно в туристическом сервисе Russpass.



В прошлом году в честь Всемирного дня гида в столице организовали больше 250 экскурсий. С 2020 года в акции «Московские истории» приняли участие свыше 34 тысяч детей и взрослых.