Наталья Сергунина: Московский проект получил спецприз премии «Лидеры искусственного интеллекта»

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Московский проект, использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в общегородском контакт-центре Москвы, получил спецприз национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта», сообщает пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.



«Столичный контакт-центр — один из главных каналов информирования москвичей по разным вопросам. В его работе используются самые современные инструменты. Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях. В среднем цифровой ассистент принимает три миллиона звонков в месяц», — отметила заммэра Наталья Сергунина.



По мнению жюри национальной премии, — столичная технология обработки звонков с использованием виртуального ассистента имеет высокий потенциал тиражирования по всей стране.



ИИ позволяет роботу-помощнику распознавать речь, находить нужную информацию в базе знаний и полноценно общаться с абонентом. Он был внедрен на линиях общегородского контакт-центра в 2014 году и с тех пор неоднократно становился победителем престижных конкурсов в области информационных технологий.



Система ИИ общегородского контакт-центра Москвы ориентируется более чем в 400 тематиках: помогает москвичам в получении госуслуг, подсказывает адреса и режим работы городских учреждений, умеет проверять готовность документов. Информацию он находит в два раза быстрее человека.



Если абоненту необходима более подробная консультация, робот-ассистент соединяет жителя с оператором, а специалисту контакт-центра предлагает возможные варианты ответа. Подходящий система сохранит для будущих запросов и тем самым разгрузит оператора, позволив ему сосредоточиться на проработке других запросов.



Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, комплексный подход в использовании ИИ на линиях общегородского контакт-центра в Москве — один из самых масштабных проектов в России. Голосовой помощник не только отвечает на звонки и консультирует горожан, но и помогает в совершенствовании качества консультаций.