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Город (Москва и область)     02.04.2018 12:11

Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  метро  метрополитен  навигация  транспорт  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  болельщики  схемы  карты  Москва-2018  Россия-2018 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – В метро и на Московском центральном кольце (МЦК) обновят более 31 тысячи элементов навигации. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Это схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. На схемах будут обозначены главные московские места чемпионата мира по футболу: стадионы «Лужники» и «Спартак», место проведения фестиваля болельщиков и билетный центр ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках».


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  метро  метрополитен  навигация  транспорт  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  болельщики  схемы  карты  Москва-2018  Россия-2018 

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