2 апреля. Mossovetinfo.ru – В метро и на Московском центральном кольце (МЦК) обновят более 31 тысячи элементов навигации. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Это схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. На схемах будут обозначены главные московские места чемпионата мира по футболу: стадионы «Лужники» и «Спартак», место проведения фестиваля болельщиков и билетный центр ЧМ-2018.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках».