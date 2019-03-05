5 марта. Mossovetinfo.ru – Объединенный вестибюль станции «Мичуринский проспект» соединит Большую Кольцевую и Солнцевскую линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Наземный вестибюль станции «Мичуринский проспект» БКЛ уже построен, в дальнейшем для перехода на Солнцевскую линию будет построена наземная галерея. Кроме того, в дальнейшем будет построен подземный вестибюль станции, выемка грунта в котловане для вестибюля проведена уже на 50%.



Станция «Мичуринский проспект» будет построена на юго-западном участке БКЛ, который планируется открыть в 2021 году.