5 марта. Mossovetinfo.ru – Объединенный вестибюль станции «Мичуринский проспект» соединит Большую Кольцевую и Солнцевскую линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Наземный вестибюль станции «Мичуринский проспект» БКЛ уже построен, в дальнейшем для перехода на Солнцевскую линию будет построена наземная галерея. Кроме того, в дальнейшем будет построен подземный вестибюль станции, выемка грунта в котловане для вестибюля проведена уже на 50%.
Станция «Мичуринский проспект» будет построена на юго-западном участке БКЛ, который планируется открыть в 2021 году.
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