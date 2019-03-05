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Город (Москва и область)     05.03.2019 12:52

Наземный вестибюль соединит БКЛ и Солнцевскую линию на Мичуринском проспекте

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Теги:  метро  метрополитен  строительство 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Объединенный вестибюль станции «Мичуринский проспект» соединит Большую Кольцевую и Солнцевскую линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Наземный вестибюль станции «Мичуринский проспект» БКЛ уже построен, в дальнейшем для перехода на Солнцевскую линию будет построена наземная галерея. Кроме того, в дальнейшем будет построен подземный вестибюль станции, выемка грунта в котловане для вестибюля проведена уже на 50%.

Станция «Мичуринский проспект» будет построена на юго-западном участке БКЛ, который планируется открыть в 2021 году.


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Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

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