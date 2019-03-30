30 марта. Mossovetinfo.ru – Руководителем департамента спорта города Москвы назначен Алексей Конадаранцев. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Занимавший этот пост Николай Гуляев ранее объявил об уходе с должности.



Кондаранцев с 2017 года работал первым заместителем руководителя департамента спорта и туризма города Москвы. После реорганизации департаментов в 2018 году он стал первым заместителем руководителя Департамента спорта города Москвы.