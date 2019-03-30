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Город (Москва и область)     30.03.2019 13:28

Назначен новый глава департамента спорта города Москвы

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Теги:  департамент спорта  Алексей Кондаранцев 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Руководителем департамента спорта города Москвы назначен Алексей Конадаранцев. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Занимавший этот пост Николай Гуляев ранее объявил об уходе с должности.

Кондаранцев с 2017 года работал первым заместителем руководителя департамента спорта и туризма города Москвы. После реорганизации департаментов в 2018 году он стал первым заместителем руководителя Департамента спорта города Москвы.





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Теги: 
департамент спорта  Алексей Кондаранцев 

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