30 марта. Mossovetinfo.ru – Руководителем департамента спорта города Москвы назначен Алексей Конадаранцев. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Занимавший этот пост Николай Гуляев ранее объявил об уходе с должности.
Кондаранцев с 2017 года работал первым заместителем руководителя департамента спорта и туризма города Москвы. После реорганизации департаментов в 2018 году он стал первым заместителем руководителя Департамента спорта города Москвы.
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