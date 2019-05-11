Назван район Москвы, через который проезжает больше всего машин

11 мая. Mossovetinfo.ru – Больше всего машин в Москве проезжает через район Выхино-Жулебино. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



«Каждый день детекторы фиксируют 3,1 миллиона проездов разных видов авто во всем районе», - отметили в ЦОДД.