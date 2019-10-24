24 октября. Mossovetinfo.ru – Электробусный маршрут т76 стал самым популярным маршрутом в Москве из тех, на которых работают электробусы, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Маршрутом, который соединяет Ярославский район со станцией метро «ВДНХ», ежедневно пользуется более 20 тысяч человек.
На сегодняшний день на 14 маршрутах общественного транспорта работает 220 электробусов. Ежедневно они перевозят более 135 тысяч пассажиров.
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