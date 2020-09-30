30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 октября в Москве изменятся названия 29 остановок общественного транспорта, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Названия ряда остановок будут незначительно скорректированы, у других остановок названия будут изменены полностью.
Подробнее обо всех изменениях в названиях остановок можно узнать здесь.
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