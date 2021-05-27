 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     27.05.2021 08:55

Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ПДД  нарушения 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Москве является превышение скорости, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

Данное нарушение составляет 43% от всех зафиксированных нарушения в первые 4 месяца текущего года.

Дептранс напоминает, что превышение скорость является одним из самых опасных нарушений, так как скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь.

«Каждая отметка на спидометре — увеличивает риск. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим и берегите себя», - говорится в сообщении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ПДД  нарушения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:41 В России В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов

09:27 Город (Москва и область) Исторический розарий воссоздали на ВДНХ

09:18 Город (Москва и область) Монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов

08:55 Город (Москва и область) Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

18:57 Власть Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

Актуальные материалы

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru