Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

27 мая. Mossovetinfo.ru — Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Москве является превышение скорости, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



Данное нарушение составляет 43% от всех зафиксированных нарушения в первые 4 месяца текущего года.



Дептранс напоминает, что превышение скорость является одним из самых опасных нарушений, так как скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь.



«Каждая отметка на спидометре — увеличивает риск. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим и берегите себя», - говорится в сообщении.