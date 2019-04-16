16 апреля. Mossovetinfo.ru – Наиболее опасными станциями метро в 2018 году стали станции «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УВД по охране Московского метрополитена.



Эти же станции были самыми опасными и в 2017 и в 2016 годах. В полиции это объясняют тем, что данные станции являются крупными пересадочными узлами, кроме того, они примыкают к вокзалам, что усложняет криминальную обстановку.



Если брать в целом по линиям метрополитена, то больше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано на Замоскворецкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской, и Таганско-Краснопресненской линиях.



По сравнению с показателями 2017 года количество карманных краж в метро сократилось на 7%, количество побоев – на 16%, количество преступлений, связанных с порчей имущества метрополитена – на 25%. А за последние пять лет криминальная обстановка в метро улучшилась более, чем в два раза, если в 2014 году количество зарегистрированных в метро преступлений составляло 2633, то в 2018 году оно сократилось до 1175.



В 2018 году 507 преступлений (43% от общего количества) пришлось на различные кражи. Чаще всего преступники воруют сумки, пакеты, кошельки и телефоны.