Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.04.2019 13:42

Названы самые опасные станции московского метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Наиболее опасными станциями метро в 2018 году стали станции «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УВД по охране Московского метрополитена.

Эти же станции были самыми опасными и в 2017 и в 2016 годах. В полиции это объясняют тем, что данные станции являются крупными пересадочными узлами, кроме того, они примыкают к вокзалам, что усложняет криминальную обстановку.

Если брать в целом по линиям метрополитена, то больше всего преступлений в 2018 году было зафиксировано на Замоскворецкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской, и Таганско-Краснопресненской линиях.

По сравнению с показателями 2017 года количество карманных краж в метро сократилось на 7%, количество побоев – на 16%, количество преступлений, связанных с порчей имущества метрополитена – на 25%. А за последние пять лет криминальная обстановка в метро улучшилась более, чем в два раза, если в 2014 году количество зарегистрированных в метро преступлений составляло 2633, то в 2018 году оно сократилось до 1175.

В 2018 году 507 преступлений (43% от общего количества) пришлось на различные кражи. Чаще всего преступники воруют сумки, пакеты, кошельки и телефоны.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

13:42 Город (Москва и область) Названы самые опасные станции московского метро

13:07 Город (Москва и область) Остановки движения на красной ветке удалось избежать - метро

12:56 Город (Москва и область) Понедельник стал самым сухим днем в Москве с начала года

12:03 Происшествия Сбой произошел днем 16 апреля на красной ветке метро

11:57 В России Госдума приняла закон об устойчивой работе Рунета

Актуальные материалы

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru