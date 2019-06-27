27 июня. Mossovetinfo.ru – Автомобиль Mercedes СLA стал самым популярным автомобилем в премиум-сегменте московского каршеринга, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Также в пятерку самых популярных премиальных каршеринговых автомобилей вошли Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180 и MINI Hatch.



Ранее стали известны самые популярные автомобили московского каршеринга в сегменте эконом-класса