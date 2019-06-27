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Город (Москва и область)     27.06.2019 14:11

Названы самые популярные автомобили в премиум-сегменте московского каршеринга

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Теги:  каршеринг  рейтинг  ЦОДД 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Автомобиль Mercedes СLA стал самым популярным автомобилем в премиум-сегменте московского каршеринга, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Также в пятерку самых популярных премиальных каршеринговых автомобилей вошли Mercedes GLA, BMW 3, Mercedes C180 и MINI Hatch.

Ранее стали известны самые популярные автомобили московского каршеринга в сегменте эконом-класса


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Теги: 
каршеринг  рейтинг  ЦОДД 

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