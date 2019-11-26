26 ноября. Mossovetinfo.ru – Клады с монетами, фигурки из бивня мамонта, остатки литейной мастерской, наконечники стрел, фрагменты керамики и многое другое обнаружили московские археологи в 2019 году.
Археологические артефакты, найденные в Москве в 2019 году, относятся к различным историческим эпохам: от неолита, до начала XX века. Большинство находок обнаружено в центре города.
Подробнее об археологических находках 2019 года можно узнать здесь.
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