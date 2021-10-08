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Город (Москва и область)     08.10.2021 10:41

Названы вакансии с самыми большими зарплатами в Москве

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Теги:  работа  зарплата  вакансии 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В октябре наиболее высокую зарплату в Москве предложили специалисту по регистрации медицинских изделий - до 500 тысяч рублей в месяц. На вакансии ведущего менеджера в салон премиальных напольных покрытий предлагается зарплата до 400 тысяч рублей, при этом требуется опыт работы от трех лет. Зарплата в 300 тысяч рублей предлагается няне для 6-летней девочки. При этом, требуется опыт работы в семьях не менее 3 лет, открытая виза в США и «активная жизненная позиция».

Руководителю закупок со стажем работы в аналогичной сфере не менее 5 лет предлагают зарплату в 270 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит поддержание нормативного запаса сырья и комплектующих, анализ движения товаров на складе, расчет рентабельности продуктов и руководство отделом.

Учитель математики, преподающий на иностранном языке, имеющий высшее профильное образование, опыт работы от трех лет, обладающий грамотной речью и высоким уровнем английского может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц.

Столько же готовы платить сервисному инженеру в ремонтной компании. При этом, работодатель готов взять на должность человека без опыта работы с последующим обучением. В качестве требований к соискателю вакансий указаны обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом.

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Карта места

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Теги: 
работа  зарплата  вакансии 

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