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Небольшую облачность и до 26 градусов тепла прогнозируют в Москве в четверг 10 сентября
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг. О...
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09.09.2026, 20:21
Собянин: к 2035 году метро придёт в крупные города ближайшего Подмосковья - список, схема
9 сентября — Mossovetinfo.ru — К 2035 году метро придёт в ближайшее Подмосковье и станет ближе для жителей Красногорск...
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05.09.2026, 10:34
МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда мэру столи...