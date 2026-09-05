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Город (Москва и область)     10.09.2026 08:09

Небольшую облачность и до 26 градусов тепла прогнозируют в Москве в четверг 10 сентября

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Москве 10 сентября составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, а в ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.

12-13 сентября в столичном регионе будет преимущественно без осадков, дневная температура будет от 16 до 21 градуса.

Среднесуточная температура в ближайшие дни будет превышать климатическую норму - 10 сентября на 4-5 градусов, 11-12-го - на 2 градуса.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

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