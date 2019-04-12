12 апреля. Mossovetinfo.ru – Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Московской области переведут в социальные. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Мострансавто.



До 21 апреля жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за перевод коммерческих маршрутов Мострансавто в социальные с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.



В Мострансавто отметили, что в первую очередь, в категорию социальных переведут маршруты, получившие больше всего голосов. На данный момент на голосование выставлен 21 маршрут.