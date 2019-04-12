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Город (Москва и область)     12.04.2019 09:14

Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

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Теги:  Подмосковье  Московская область  общественный транспорт  транспорт 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Московской области переведут в социальные. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Мострансавто.

До 21 апреля жители Подмосковья могут проголосовать на портале «Добродел» за перевод коммерческих маршрутов Мострансавто в социальные с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан.

В Мострансавто отметили, что в первую очередь, в категорию социальных переведут маршруты, получившие больше всего голосов. На данный момент на голосование выставлен 21 маршрут.


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Карта места

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  общественный транспорт  транспорт 

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