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Город (Москва и область)     09.09.2022 16:53

Некоторые улицы перекроют в районе «Лужников» из-за концерта вечером 10 сентября

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Теги:  Хамовники  Лужники  ограничения движения  перекрытия 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц в районе Хамовники в связи с проведением вечером 10 сентября концерта в «Лужниках», сообщает Центр организации дорожного движения.

Сообщается, что с 08:00 и до окончания мероприятия будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Кроме того, с 21:30 и до окончания концерта будет закрыт проезд по Проектируемому проезду № 2309, по улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также по дублеру Комсомольского проспекта.

Также сообщается, что уже сейчас в местах, где будут введены ограничения, запрещена парковка.

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Карта места

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Теги: 
Хамовники  Лужники  ограничения движения  перекрытия 

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