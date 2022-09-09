Некоторые улицы перекроют в районе «Лужников» из-за концерта вечером 10 сентября

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц в районе Хамовники в связи с проведением вечером 10 сентября концерта в «Лужниках», сообщает Центр организации дорожного движения.



Сообщается, что с 08:00 и до окончания мероприятия будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.



Кроме того, с 21:30 и до окончания концерта будет закрыт проезд по Проектируемому проезду № 2309, по улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, а также по дублеру Комсомольского проспекта.



Также сообщается, что уже сейчас в местах, где будут введены ограничения, запрещена парковка.