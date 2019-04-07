7 апреля. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Участок от станции «Косино» до станции «Некрасовка» запустят в ближайшие месяцы. На нем расположены 4 станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».



Второй участок планируется запустить в начале 2020 года. На участке от «Авиамоторной» до «Косина» также будут 4 станции: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная»;