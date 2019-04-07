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Город (Москва и область)     07.04.2019 10:15

Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года

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Теги:  метро  метрополитен. Некрасовская линия 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Участок от станции «Косино» до станции «Некрасовка» запустят в ближайшие месяцы. На нем расположены 4 станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Второй участок планируется запустить в начале 2020 года. На участке от «Авиамоторной» до «Косина» также будут 4 станции: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная»;


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. Некрасовская линия 

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