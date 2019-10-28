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Город (Москва и область)     28.10.2019 17:00

Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро могут продлить в центр Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, при строительстве станции «Нижегордская» закладывается техническая возможность продления линии в центр Москвы. Однако вопрос продления линии не будет рассматриваться в ближайшие годы. Хуснуллин заявил, что вопрос о продлении Некрасовской линии в центр будет рассмотрен не ранее 2027 года. Решение о продлении ветки будет приниматься с учетом пассажиропотока, появления новых точек притяжения и новых районов.

Некрасовская линия метро свяжет район Некрасовска с Большой кольцевой линией метро. Первый участок Некрасовской линии метро, на котором расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», был открыт для пассажиров 3 июня. В октябре Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство второго участка линии, на котором будут расположены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», и «Нижегородская», завершат к 15 декабря.


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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия 

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