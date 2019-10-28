Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.10.2019, 18:23
«Архнадзор» сообщил о попытке сноса зданий XVIII века в центре Москвы
28 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 26 октября застройщик начал снос зданий XVIII века в 3-м Кадашевском переулке, сообщается на сайте движения «Архнадзор». Здания являются частью усадьб...
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Город (Москва и область)
28.10.2019, 17:00
Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
28 октября. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро могут продлить в центр Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина. По словам Хуснуллина, при строительс...
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Город (Москва и область)
28.10.2019, 16:12
Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
28 октября. Mossovetinfo.ru – Температура в домах Москвы будет повышена в связи с наступающим похолоданием, сообщается на странице Московской объединенной энергетической компании в Facebook. ...