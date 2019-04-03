3 апреля. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро планируется полностью запустить в начале 2020 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Собянин заявил, что первая часть линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» уже построен, на нем ведутся пусконаладочные работы. На втором участке – от «Косино» до «Автозаводской» - идет активное строительство.
Протяженность новой линии составит 18,6 километров, на ней будет расположено 9 станций: «Авиамоторная», «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка». Технический запуск первого участка линии от «Некрасовки» до «Косино» запланирован на 31 августа. Полный запуск участка должен состоятся в текущем году.
17:15 Происшествия Второе уголовное дело возбуждено по факту наезда таксиста на сотрудника ДПС
17:05 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро откроют раньше срока
16:25 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют запустить в 2020 году
15:26 Город (Москва и область) Временные «выделенки» будут организованы на время закрытия участка «сиреневой» ветки метро
15:12 Власть Путин посетил открытие завода Mercedes в Подмосковье
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ