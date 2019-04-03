3 апреля. Mossovetinfo.ru – Некрасовскую линию метро планируется полностью запустить в начале 2020 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Собянин заявил, что первая часть линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино» уже построен, на нем ведутся пусконаладочные работы. На втором участке – от «Косино» до «Автозаводской» - идет активное строительство.



Протяженность новой линии составит 18,6 километров, на ней будет расположено 9 станций: «Авиамоторная», «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка». Технический запуск первого участка линии от «Некрасовки» до «Косино» запланирован на 31 августа. Полный запуск участка должен состоятся в текущем году.