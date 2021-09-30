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Город (Москва и область)     30.09.2021 10:19

Немерюк — о введении дополнительных ограничений из-за COVID-19 в Москве: об этом говорить преждевременно

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ограничения 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Говорить об ужесточении коронавирусных ограничений в Москве пока рано, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк отметил, что пока рост заболевших колеблется в пределах от 2,5 до 3,5 тысячи заболевших в сутки. Система здравоохранения Москвы готова к такому всплеску заболеваемости, поэтому говорить о введении новых ограничений преждевременно.

Ранее Немерюк заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в кафе и ресторанах.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ограничения 

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