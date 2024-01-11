Несколько крупных транспортных проектов планируется завершить в Москве в 2024 году - Собянин

16 января — Mossovetinfo.ru — Прошлый, 2023 год, стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры, а в этом, 2024 году, планируем завершить несколько крупных транспортных проектов, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Собянин назвал следующие проекты транспортной инфраструктуры, которые планируется завершить в этом году:



- Продлим Сокольническую линию метро до станции "Потапово". Ей будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки;



- Построим больше 90 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, полностью соединим МСД с автомагистралью "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе". Планируем достроить Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы;



- Также прокладываем Рублёво-Архангельскую линию метро и продолжаем строительство новой Троицкой ветки с 17 станциями. Сейчас в активной стадии работы на участке от "ЗИЛа" до "Коммунарки" — это 11 станций.