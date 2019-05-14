Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.05.2019 11:44

Незаконная платная австостоянка ликвидирована в Коньково

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госинспекция по недвижимости  автостоянка  ликвидация 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Московская госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную автостоянку в столичном районе Коньково, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматели огородили территорию в 0,3 гектара на Профсоюзной улице, установили шлагбаумы и пост охраны и организовали платную автостоянку. При этом разрешительных документов на это у предпринимателей не было.

В настоящее время платная стоянка ликвидирована, незаконная коммерческая деятельность прекращена.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госинспекция по недвижимости  автостоянка  ликвидация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:44 Город (Москва и область) Незаконная платная австостоянка ликвидирована в Коньково

10:56 Город (Москва и область) Власти Москвы утвердили проект планировки юго-западного участка БКЛ

10:44 Происшествия В аэропорту Внуково мужчина похитил у пассажира 210 тысяч долларов

10:02 Власть В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года

09:36 Город (Москва и область) Парк имени Жореса Алферова появится на территории инновационного центра «Сколково»

Актуальные материалы

15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru