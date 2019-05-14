14 мая. Mossovetinfo.ru – Московская госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную автостоянку в столичном районе Коньково, сообщает пресс-служба ведомства.



Предприниматели огородили территорию в 0,3 гектара на Профсоюзной улице, установили шлагбаумы и пост охраны и организовали платную автостоянку. При этом разрешительных документов на это у предпринимателей не было.



В настоящее время платная стоянка ликвидирована, незаконная коммерческая деятельность прекращена.