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Город (Москва и область)     28.03.2019 23:04

Николай Гуляев объявил об уходе с поста главы департамента спорта города Москвы

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Теги:  спорт  Николай Гуляев  Гуляев  департаменты 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Николай Гуляев объявил об уходе с поста главы департамента спорта города Москвы.  «Да, я принял решение покинуть пост. Куда я перейду, пока не могу сказать», - сказал Гуляев, которого цитирует АГН «Москва».

Гуляев отметил, что на посту главы департамента его может сменить Алексей Кондаранцев, который сейчас работает первым заместителем главы департамента. «Но точно я не знаю, окончательное решение принимает мэр».

Гуляев с 2016 года руководил департаментом спорта и туризма города Москвы. С сентября 2018 года он стал руководителем департамента спорта.


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Теги: 
спорт  Николай Гуляев  Гуляев  департаменты 

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