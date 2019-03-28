28 марта. Mossovetinfo.ru – Николай Гуляев объявил об уходе с поста главы департамента спорта города Москвы. «Да, я принял решение покинуть пост. Куда я перейду, пока не могу сказать», - сказал Гуляев, которого цитирует АГН «Москва».
Гуляев отметил, что на посту главы департамента его может сменить Алексей Кондаранцев, который сейчас работает первым заместителем главы департамента. «Но точно я не знаю, окончательное решение принимает мэр».
Гуляев с 2016 года руководил департаментом спорта и туризма города Москвы. С сентября 2018 года он стал руководителем департамента спорта.
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