28 марта. Mossovetinfo.ru – Николай Гуляев объявил об уходе с поста главы департамента спорта города Москвы. «Да, я принял решение покинуть пост. Куда я перейду, пока не могу сказать», - сказал Гуляев, которого цитирует АГН «Москва».



Гуляев отметил, что на посту главы департамента его может сменить Алексей Кондаранцев, который сейчас работает первым заместителем главы департамента. «Но точно я не знаю, окончательное решение принимает мэр».



Гуляев с 2016 года руководил департаментом спорта и туризма города Москвы. С сентября 2018 года он стал руководителем департамента спорта.