Низкое атмосферное давление в Москве в пятницу побило рекорд 50-летней давности

24 ноября — Mossovetinfo.ru — "В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности! Показания столичных барометров продолжают падать, и на 06.00 мск составляют 719,7 мм рт. ст. Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.", - сообщает в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





"При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов Москвы-Сити.



При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников понижается. Может ухудшится состояние здоровья - снижение сосудистого тонуса и обострение симптомов, характерных для гипотензии (включая «мушек» перед глазами, тошноту, сонливость и головокружение). При сильном кислородном голодании человек может потерять сознание.



В ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы", - отмечается в сообщении.