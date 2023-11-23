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Низкое атмосферное давление в Москве в пятницу побило рекорд 50-летней давности
24 ноября — Mossovetinfo.ru — "В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности! Показания столичных ба...
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23.11.2023, 12:17
Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье
23 ноября — Mossovetinfo.ru — Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2024 году утвердили в Мособлдуме. О...
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23.11.2023, 10:08
Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову устанавливают в Москве
23 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались подготовительные работы для устройства фундамента памятника народн...