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Город (Москва и область)     04.06.2019 11:16

Ночные автобусы и трамваи в Москве перевезли с начала года около 500 тысяч пассажиров

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Теги:  общественный транспорт  ночные автобусы 

4 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года ночные автобусы и трамваи Москвы перевезли 495 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Каждую ночь этими маршрутами пользуется около 4 тысяч человек.

Всего в Москве действует 13 ночных маршрутов автобусов и трамваев. С помощью этих маршрутов москвичи могут в ночное время добраться из центра города в отдаленные районы. При этом стоимость проезда такая же, как в дневное время.


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Теги: 
общественный транспорт  ночные автобусы 

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