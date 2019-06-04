4 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года ночные автобусы и трамваи Москвы перевезли 495 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Каждую ночь этими маршрутами пользуется около 4 тысяч человек.



Всего в Москве действует 13 ночных маршрутов автобусов и трамваев. С помощью этих маршрутов москвичи могут в ночное время добраться из центра города в отдаленные районы. При этом стоимость проезда такая же, как в дневное время.