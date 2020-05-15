Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.05.2020 08:39

Носить маску на улицах Москвы необязательно - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  масочный режим  Сергей Собянин  разъяснения 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Носить маску в Москве во время нахождения на улице необязательно, никаких предписаний на эту тему нет, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что носить маску и перчатки обязательно только при поездках на общественном транспорте и такси, а также при нахождении в магазинах.

«Ну, с другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске», - заявил мэр Москвы.

Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, вступил в силу в Москве с 12 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
масочный режим  Сергей Собянин  разъяснения 

Возврат к списку

Лента новостей

08:39 Город (Москва и область) Носить маску на улицах Москвы необязательно - Собянин

08:32 Город (Москва и область) Московский метрополитен отмечает 85-летие

19:04 Город (Москва и область) Количество зараженных коронавирусом в Москве больше 130 тысяч - Собянин

18:02 Город (Москва и область) В Москве пока не будут открывать парикмахерские и салоны красоты - Собянин

16:48 Другое «Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным, главным тренером стал Марко Николич

Актуальные материалы

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru