15 мая. Mossovetinfo.ru – Носить маску в Москве во время нахождения на улице необязательно, никаких предписаний на эту тему нет, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин напомнил, что носить маску и перчатки обязательно только при поездках на общественном транспорте и такси, а также при нахождении в магазинах.



«Ну, с другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске», - заявил мэр Москвы.



Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, вступил в силу в Москве с 12 мая.