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Город (Москва и область)     28.04.2021 14:52

Новая эстакада появится на пересечении СВХ с Лухмановской улицей

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Теги:  строительство  дороги  эстакады  СВХ 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Строительство новой эстакады на пересечении Северо-Восточной хорды с Лухмановской улицей началось в Москве, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Новая эстакада появится на участке дороги от Лухмановской улицы до границ с Московской областью в районе Некрасовка. По словам Загрутдинова, в настоящее время строители приступили к бетонированию фундаментов опор будущей эстакады.

Новая эстакада станет одной из трех на данном участке дороги и станет самой длинной из них, ее протяженность составит 380 метров.

Новая дорога строится в рамках продления СВХ до границ Москвы. Новая трасса напрямую соединит Зенинское и Косинское шоссе, и позволит без остановки добраться от МКАД до границы с Московской областью. Это улучшит транспортную доступность района Некрасовка, а также обеспечит удобный транзит за пределы Москвы.

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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  эстакады  СВХ 

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