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Город (Москва и область)     08.04.2019 09:32

Новая функция для родителей появилась на портале госуслуг Москвы

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Теги:  услуги  школа  сервисы 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – На портале госуслуг появилась новая функция для родителей – возможность увидеть какие домашние задания получает ребенок в школе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что с помощью новой функции родители могут не только увидеть какое домашнее задание получил ребенок, но и при желании могут его скачать и распечатать.

Новая функция доступна с помощью виджета «Ребенок в школе», который также показывает родителям когда их ребенок покинул школу, а также о том, какие оценки ребенок получил.


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Теги: 
услуги  школа  сервисы 

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