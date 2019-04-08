8 апреля. Mossovetinfo.ru – На портале госуслуг появилась новая функция для родителей – возможность увидеть какие домашние задания получает ребенок в школе, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что с помощью новой функции родители могут не только увидеть какое домашнее задание получил ребенок, но и при желании могут его скачать и распечатать.



Новая функция доступна с помощью виджета «Ребенок в школе», который также показывает родителям когда их ребенок покинул школу, а также о том, какие оценки ребенок получил.