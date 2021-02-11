 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     11.02.2021 12:06

Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пешеходные зоны  Храм Христа Спасителя  набережные 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершили обустройство новой пешеходной зоны от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках обустройства новой пешеходной зоны были проведены работы по реконструкции Патриаршего моста. Здесь появились амфитеатры, лестницы, лифты, под мостом обустроили пространства для небольших общественно культурных центров.

На отрезке Болотной набережной, прилегающем к Патриаршему мосту, появились спуски к воде. Также на набережной установят 32 осветительные опоры, проведут озеленение.

В дальнейшем рядом с новой пешеходной зоной появится музейно-образовательный комплекс «ГЭС-2», который включит в себя апартаменты для художников, творческие студии, библиотеку, концертный зал, выставочные площади, рестораны и кафе, хранилище для коллекций и реставрационные мастерские, а также двухуровневую парковку. На крыше комплекса установят солнечные панели.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пешеходные зоны  Храм Христа Спасителя  набережные 

Возврат к списку

Лента новостей

13:25 Происшествия Три школьницы пытались покончить с собой на юго-востоке Москвы

12:57 Город (Москва и область) На станции метро «Комсомольская» появится выход к платформе МЦД

12:06 Город (Москва и область) Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы

11:54 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

10:55 Город (Москва и область) Власти Москвы отказали КПРФ в проведении шествия и митинга 23 февраля

Актуальные материалы

01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru