Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы

11 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершили обустройство новой пешеходной зоны от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



В рамках обустройства новой пешеходной зоны были проведены работы по реконструкции Патриаршего моста. Здесь появились амфитеатры, лестницы, лифты, под мостом обустроили пространства для небольших общественно культурных центров.



На отрезке Болотной набережной, прилегающем к Патриаршему мосту, появились спуски к воде. Также на набережной установят 32 осветительные опоры, проведут озеленение.



В дальнейшем рядом с новой пешеходной зоной появится музейно-образовательный комплекс «ГЭС-2», который включит в себя апартаменты для художников, творческие студии, библиотеку, концертный зал, выставочные площади, рестораны и кафе, хранилище для коллекций и реставрационные мастерские, а также двухуровневую парковку. На крыше комплекса установят солнечные панели.



